نجل حميدان التركي: جلسة الإفراج المشروط كانت مختلفة هذه المرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث تركي حميدان التركي، نجل متابعات الخليج 365 حميدان التركي، المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 15 عاماً، عن تفاصيل جلسة الإفراج المشروط عن والده.

الجلسة كانت مختلفة

وقال التركي، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، إن جلسة الإفراج المشروط كانت مختلفة عن نظيراتها السابقة، حيث كان في السابق لا يمكن لعائلته معرفة أي شيء عن تفاصيل الجلسات إلا بعد مرور 3 أو 4 ساعات من انتهائها.

وأضاف أن الجلسة الأخيرة أتاحت لعائلة الحميدان التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، وإظهار ما حل بهم من ألم غياب رب الأسرة لمدة 15 عامًا.

تعليق الوالد وحديث العائلة

وتابع تركي حميدان التركي أن والده أخبرهم أنه كان في الجلسات الماضية يضطر للدفاع عن نفسه، إلا أنه يرى أن ذلك لن يكون له نفس تأثير دفاع أشخاص آخرين عنه، مؤكدًا أنه أبدى فخره وسعادته بالكلمات التي سمعها من عائلته أثناء الجلسة.

وفيما يتعلق بالموعد المتوقع لإعلان الرد على طلب الإفراج المقدم عن حميدان التركي، قال إنه من المفترض في مثل هذه الجلسات أن يكون القرار متخذا بالفعل من قبل اللجنة المعنية بالبت في الطلب، لا سيما أنها تستقبل ملف السجين وتراجع بياناته بشكل كامل قبل الجلسة.



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