محمد بن مسعود - الدمام - قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً. 08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 08:39 AM قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً "الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على العيص "الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على العيص أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على العيص ،

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