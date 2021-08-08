شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، على استمرار المملكة في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن.

جاء ذلك خلال تهنئته للدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على " تويتر " : أهنئ السيد هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن، وستستمر المملكة في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن وإنهاء الصراع فيه.