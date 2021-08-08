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الغذاء والدواء توضح عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسِدة أو متعفنة أو تالفة

وقالت الهيئة أن مخالفة نظام ‎الغذاءوالدواء بتداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسِدة أو متعفنة أو تالفة يُعرِّض المنشأة لعقوبة تصل إلى 20 ألف ريال.

وأضافت الغذاء والدواء أن عقوبة المخالفة للمصانع 20 الف،18 الف ريال للمستودعات والمستوردين

يُذكر أن الهيئة تتولى مهام الرقابة لمنع تداول المنتجات المخالفة في الأسواق بشكل عام، وذلك من خلال فرق رقابية وجولات تفقدية على منافذ البيع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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