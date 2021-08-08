شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسِدة أو متعفنة أو تالفة

‏

وقالت الهيئة أن مخالفة نظام ‎الغذاءوالدواء بتداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسِدة أو متعفنة أو تالفة يُعرِّض المنشأة لعقوبة تصل إلى 20 ألف ريال.

وأضافت الغذاء والدواء أن عقوبة المخالفة للمصانع 20 الف،18 الف ريال للمستودعات والمستوردين

يُذكر أن الهيئة تتولى مهام الرقابة لمنع تداول المنتجات المخالفة في الأسواق بشكل عام، وذلك من خلال فرق رقابية وجولات تفقدية على منافذ البيع.