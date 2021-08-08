شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. اصطفاف السيارات أمام محطات القصيم بعد تصلح العطل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

شهدت محطات الوقود في القصيم، في ساعة متأخرة من مساء السبت، اصطفاف السيارات للتعبئة، وذلك عقب العطل المفاجيء الذي شهدته المنطقة في محطة المنتجات البترولية.

وأفاد مراسل قناة الإخبارية في بريدة، يوسف الحميد، بأنه تم تعويض النقص في المحطات، وبدأ ازدحام السيارات أمام محطات الوقود، وسط تنظيم من قبل مرور المنطقة بكافة المحطات.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت أنها عملت على إصلاح عطلٍ فنيٍ يسير حدث في محطة المنتجات البترولية في منطقة القصيم، مقدمة اعتذارها عن هذا العطل الخارج عن الإرادة، مشيرة إلى أنه ليس هناك نقصٌ في إمدادات المواد البترولية وأنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تلبية الطلب على المنتجات البترولية في المنطقة.

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