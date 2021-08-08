عاجل | 395 مليون متر مخصصات أراض والداخلية أولا

بلغ مجموع مساحات الأراضي المخصصة للهيئات والإدارات الحكومية خلال 2020، في جميع مناطق ومحافظات المملكة 395.5 كم2، وذلك لبناء مقرات ومواقع خدمية مختلفة، فيما نالت وزارة الداخلية المخصصات الأعلى بـ100 قطعة بمساحة 19.842.801.5م2، وحازت القصيم على النصيب الأعلى مناطقيا في عدد قطع الأراضي الحكومية المخصصة بواقع 90 قطعة.

440 قطعة

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اهتمامها بتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها وتسهيل الوصول إلى المستفيدين من خدمات تلك القطاعات عبر تخصيص الأراضي للجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية من خلال دورها الريادي في إدارة التنمية المكانية، حيث بينت البيانات الإحصائية الصادرة عنها تخصيص 440 قطعة أرض لتلك الجهات في مختلف المناطق.

الداخلية والدفاع

حازت وزارة الدفاع على المساحة الأكبر التي بلغت 180.064.384.4م2، فيما تصدرت وزارة الداخلية بعدد القطع (100)، تلتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف بـ92 قطعة مساحتها 3.537.999.8م2، في حين أتت وزارة التعليم ثالثا بـ48 قطعة مخصصة تبلغ مساحتها 4.685.975.9م2، كما حلت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثالثا من حيث الأعلى مساحة بواقع 9.763.356.7 م2.

الأقل تخصيصا

وسجلت رئاسة أمن الدولة الجهة الأقل في عدد القطع المخصصة إذ بلغ ما خصص لها 8 قطع بمساحة 1.024.913م2، فيما حلت وزارة الموارد البشرية الأقل من حيث المساحة بواقع 532.208.9 م2، تلتها وزارة الصحة ثانيا في الأقل تخصيصا من حيث المساحة بواقع 762.837.8 م2.

أعداد ومساحات الأراضي المخصصة للجهات الحكومية

وزارة الداخلية 100 19,842,801.5

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف 92 3,537,999.8

وزارة التعليم 48 4,685,975.9

الجهات الحكومية الأخرى 46 166,457,069

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 40 532,208.9

وزارة البيئة والمياه والزراعة 34 9,763,356.7

وزارة الصحة 24 762,837.8

وزارة الإسكان 18 5,740,431.3

وزارة الدفاع 17 180,064,384.4

وزارة النقل 13 3,086,608

رئاسة أمن الدولة 8 1,024,913

المجموع 440 395,498,586.3

المساحات المخصصة للأمانات

العاصمة المقدسة 18 259,180

المدينة المنورة 29 170,072

الرياض 35 4,294,810

جدة 61 93,401,834

الشرقية 26 77,615,636

عسير 19 92,343

القصيم 90 6,018,903

جازان 20 964,611

الجوف 25 21,958,036

تبوك 3 9,657

حائل 14 150,514,783

الحدود الشمالية 46 39,027,819

الباحة 5 107,701

نجران 20 512,655

الطائف 8 8,388

الأحساء 16 132,157

حفر الباطن 5 410,000

الإجمالي 440 395,498,586