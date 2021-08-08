عاجل | 395 مليون متر مخصصات أراض والداخلية أولا

440 قطعة
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اهتمامها بتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها وتسهيل الوصول إلى المستفيدين من خدمات تلك القطاعات عبر تخصيص الأراضي للجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية من خلال دورها الريادي في إدارة التنمية المكانية، حيث بينت البيانات الإحصائية الصادرة عنها تخصيص 440 قطعة أرض لتلك الجهات في مختلف المناطق.
الداخلية والدفاع
حازت وزارة الدفاع على المساحة الأكبر التي بلغت 180.064.384.4م2، فيما تصدرت وزارة الداخلية بعدد القطع (100)، تلتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف بـ92 قطعة مساحتها 3.537.999.8م2، في حين أتت وزارة التعليم ثالثا بـ48 قطعة مخصصة تبلغ مساحتها 4.685.975.9م2، كما حلت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثالثا من حيث الأعلى مساحة بواقع 9.763.356.7 م2.
الأقل تخصيصا
وسجلت رئاسة أمن الدولة الجهة الأقل في عدد القطع المخصصة إذ بلغ ما خصص لها 8 قطع بمساحة 1.024.913م2، فيما حلت وزارة الموارد البشرية الأقل من حيث المساحة بواقع 532.208.9 م2، تلتها وزارة الصحة ثانيا في الأقل تخصيصا من حيث المساحة بواقع 762.837.8 م2.
أعداد ومساحات الأراضي المخصصة للجهات الحكومية
وزارة الداخلية 100 19,842,801.5
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف 92 3,537,999.8
وزارة التعليم 48 4,685,975.9
الجهات الحكومية الأخرى 46 166,457,069
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 40 532,208.9
وزارة البيئة والمياه والزراعة 34 9,763,356.7
وزارة الصحة 24 762,837.8
وزارة الإسكان 18 5,740,431.3
وزارة الدفاع 17 180,064,384.4
وزارة النقل 13 3,086,608
رئاسة أمن الدولة 8 1,024,913
المجموع 440 395,498,586.3
المساحات المخصصة للأمانات
العاصمة المقدسة 18 259,180
المدينة المنورة 29 170,072
الرياض 35 4,294,810
جدة 61 93,401,834
الشرقية 26 77,615,636
عسير 19 92,343
القصيم 90 6,018,903
جازان 20 964,611
الجوف 25 21,958,036
تبوك 3 9,657
حائل 14 150,514,783
الحدود الشمالية 46 39,027,819
الباحة 5 107,701
نجران 20 512,655
الطائف 8 8,388
الأحساء 16 132,157
حفر الباطن 5 410,000
الإجمالي 440 395,498,586
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