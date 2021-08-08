محمد الفلاح - خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن

الأحد 8 أغسطس 2021

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، السبت، أن المملكة ستستمر في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن وإنهاء الصراع فيه.



جاء ذلك خلال تهنئته في تغريدة على تويتر الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن.

وفي وقت سابق السبت، رحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بتعيين غروندبرغ، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وقال بن فرحان في تغريدة على تويتر إن المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كان عيّن الجمعة هانس غروندبرغ مبعوث المنظمة الجديد إلى اليمن ليحل محل مارتن غريفثس الذي تم تعينه منسقاً للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي.