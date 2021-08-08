، الأسبوع في 9 صور: ميدالية أولى للسعودية في طوكيو.. وحرائق الغابات مستمرة ،

- 1/21
- 2/21
- 3/21
- 4/21
- 5/21
- 6/21
- 7/21
- 8/21
- 9/21
- 10/21
- 11/21
- 12/21
- 13/21
- 14/21
- 15/21
- 16/21
- 17/21
- 18/21
- 19/21
- 20/21
- 21/21
محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تمكنت المملكة من تحقيق أولى ميدالياتها الأولمبية في طوكيو 2020 عبر بطل الكاراتيه طارق حامدي. وفي أوروبا مازالت حرائق الغابات المستعرة مندلعة في عددٍ من الدول. والمزيد تجدونه في الصور.
1- ألسنة اللهب تتصاعد في سماء كاليفورنيا إثر حريق الأشجار المستعر في مقاطعة بلوماس
2- دخان الحرائق يحجب رؤية السماء في ياقوتيا بروسيا الاتحادية
3- حريق غابات هائل في كاتانيا بإيطاليا
4- ألسنة اللهب والرماد تسيطر على المشهد في جزيرة إيفيا اليونانية ضمن حرائق الغابات الأعنف في أوروبا
5- الحرائق المستعرة في تركيا تحول الغطاء النباتي الأخضر إلى أسود حالك
6- رعاة الغنم يحاولون الفرار من النيران المستعرة من خلفهم في تركيا
7- البطل الأولمبي الأمريكي رايان كروز يحمل رسالة إلى جده بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في دفع الجلة
8- البطل السعودي طارق حامدي يطرح منافسه الإيراني أرضًا في الكاراتيه قبل أن يتخذ الحكام قرارًا جدليًا بإقصائه
9- بطل الكاراتيه طارق حامدي أثناء تتويجه بالميدالية الفضية الأولى للسعودية في طوكيو 2020
الأسبوع في 9 صور: ميدالية أولى للسعودية في طوكيو.. وحرائق الغابات مستمرةياسر نجدي الخليج 365 2021-08-08
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تمكنت المملكة من تحقيق أولى ميدالياتها الأولمبية في طوكيو 2020 عبر بطل الكاراتيه طارق حامدي. وفي أوروبا مازالت حرائق الغابات المستعرة مندلعة في عددٍ من الدول. والمزيد تجدونه في الصور.
1- ألسنة اللهب تتصاعد في سماء كاليفورنيا إثر حريق الأشجار المستعر في مقاطعة بلوماس
2- دخان الحرائق يحجب رؤية السماء في ياقوتيا بروسيا الاتحادية
3- حريق غابات هائل في كاتانيا بإيطاليا
4- ألسنة اللهب والرماد تسيطر على المشهد في جزيرة إيفيا اليونانية ضمن حرائق الغابات الأعنف في أوروبا
5- الحرائق المستعرة في تركيا تحول الغطاء النباتي الأخضر إلى أسود حالك
6- رعاة الغنم يحاولون الفرار من النيران المستعرة من خلفهم في تركيا
7- البطل الأولمبي الأمريكي رايان كروز يحمل رسالة إلى جده بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في دفع الجلة
8- البطل السعودي طارق حامدي يطرح منافسه الإيراني أرضًا في الكاراتيه قبل أن يتخذ الحكام قرارًا جدليًا بإقصائه
9- بطل الكاراتيه طارق حامدي أثناء تتويجه بالميدالية الفضية الأولى للسعودية في طوكيو 2020
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
02:08 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تمكنت المملكة من تحقيق أولى ميدالياتها الأولمبية في طوكيو 2020 عبر بطل الكاراتيه طارق حامدي. وفي أوروبا مازالت حرائق الغابات المستعرة مندلعة في عددٍ من الدول. والمزيد تجدونه في الصور.
1- ألسنة اللهب تتصاعد في سماء كاليفورنيا إثر حريق الأشجار المستعر في مقاطعة بلوماس
2- دخان الحرائق يحجب رؤية السماء في ياقوتيا بروسيا الاتحادية
3- حريق غابات هائل في كاتانيا بإيطاليا
4- ألسنة اللهب والرماد تسيطر على المشهد في جزيرة إيفيا اليونانية ضمن حرائق الغابات الأعنف في أوروبا
5- الحرائق المستعرة في تركيا تحول الغطاء النباتي الأخضر إلى أسود حالك
6- رعاة الغنم يحاولون الفرار من النيران المستعرة من خلفهم في تركيا
7- البطل الأولمبي الأمريكي رايان كروز يحمل رسالة إلى جده بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في دفع الجلة
8- البطل السعودي طارق حامدي يطرح منافسه الإيراني أرضًا في الكاراتيه قبل أن يتخذ الحكام قرارًا جدليًا بإقصائه
9- بطل الكاراتيه طارق حامدي أثناء تتويجه بالميدالية الفضية الأولى للسعودية في طوكيو 2020
، الأسبوع في 9 صور: ميدالية أولى للسعودية في طوكيو.. وحرائق الغابات مستمرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 9 صور: ميدالية أولى للسعودية في طوكيو.. وحرائق الغابات مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.