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«أرامكو»: عودة الأعمال بشكل طبيعي في محطة توزيع القصيم

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الدمام - شريف احمد - أكدت أرامكو، عودة الأعمال بشكلٍ طبيعيٍ وكاملٍ في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم.

وقالت: "إلحاقًا بالبيان الصحفي الصادر عن أرامكو أمس السبت 28 ذو الحجة 1442هـ (7 أغسطس 2021م) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة القصيم، أكدت الشركة أن فرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ كاملٍ مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورةٍ طبيعيةٍ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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