شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو»: عودة الأعمال بشكل طبيعي في محطة توزيع القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أرامكو، عودة الأعمال بشكلٍ طبيعيٍ وكاملٍ في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم.

وقالت: "إلحاقًا بالبيان الصحفي الصادر عن أرامكو السعودية أمس السبت 28 ذو الحجة 1442هـ (7 أغسطس 2021م) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة القصيم، أكدت الشركة أن فرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ كاملٍ مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورةٍ طبيعيةٍ".