شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: استئناف العمل بمحطة القصيم ولا نقص بالإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أرامكو السعودية أنها عملت على إصلاح عطلٍ فنيٍ يسير حدث في محطة المنتجات البترولية في منطقة القصيم، مقدمة اعتذارها عن هذا العطل الخارج عن الإرادة. وذلك تعليقا على ما تم تداوله حول نقصٍ في بعض المنتجات البترولية.

وأوضحت أرامكو أن المحطة استأنفت أعمالها، ويجري الآن العودة بأعمال المحطة إلى مستواها الطبيعي، مبينة أنه ليس هناك نقصٌ في إمدادات المواد البترولية، وأنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تلبية الطلب على المنتجات البترولية في المنطقة.