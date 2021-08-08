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أرامكو: استئناف العمل بمحطة القصيم ولا نقص بالإمدادات

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الدمام - شريف احمد - أكدت أرامكو أنها عملت على إصلاح عطلٍ فنيٍ يسير حدث في محطة المنتجات البترولية في منطقة القصيم، مقدمة اعتذارها عن هذا العطل الخارج عن الإرادة. وذلك تعليقا على ما تم تداوله حول نقصٍ في بعض المنتجات البترولية.

وأوضحت أرامكو أن المحطة استأنفت أعمالها، ويجري الآن العودة بأعمال المحطة إلى مستواها الطبيعي، مبينة أنه ليس هناك نقصٌ في إمدادات المواد البترولية، وأنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تلبية الطلب على المنتجات البترولية في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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