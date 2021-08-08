شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يكرم 7 مشاركين في أولمبياد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرَّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، الطلاب السبعة الذين أحرزوا مؤخرًا عدة ميداليات من خلال مشاركتهم في ‎الأولمبياد الدولية 2021، والمتمثلة في المشاركة بمسابقة أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات، ومسابقة أولمبياد الفيزياء الأوروبي، ومسابقة أولمبياد الكيمياء.

وقدم د. العتيبي، خالص التهنئة لأبنائه الطلاب لقوة العزيمة والإصرار والإرادة التي قادتهم إلى هذا التميز، ومن خلفهم أولياء أمورهم ومدارسهم ومعلميهم الذين كان لهم الدور الكبير في هذا الإنجاز، مؤكدًا أن تعليم المنطقة عمل على تقديم خارطة واسعة من المسارات التدريبية والإثرائية لأبنائه الطلبة للرفع من مستواهم العلمي والفكري، وذلك ترجمة لتوجيهات الوزارة ممثلة في وزيرها د. حمد بن محمد آل الشيخ، والتي تبذل جهدها لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويُسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، مشيدًا بالجهود المتميزة التي تبذلها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» التي تقود أبناءنا دائمًا لقصب السبق ورفع علم المملكة عاليًا بين صفوف الدول المتقدمة.