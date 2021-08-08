شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «تأهيل» الدمام و«أسر التوحد» الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مذكرة تعاون مشترك بمقر مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام بين المركز، الذي مثله مدير المركز محمد الزهراني، وجمعية أسر التوحد الخيرية بالمنطقة الشرقية، ومثلها مدير جمعية أسر التوحد منال الزهراني، وذلك في خطوة لتحقيق مبدأ التعاون بين الطرفين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة المشخصين بالتوحد وأسرهم، ورغبة في المزيد من التكامل في المجالات التي تخدم المستفيدين بالمركز، وتُحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتُسهم في تطوير مهارات الطاقم الفني المعني برعايتهم، من خلال البرامج المختلفة والاستشارات والدورات التخصصية المتبادلة بين الطرفين، وشملت الاتفاقية عددًا من الجوانب التي ستعزز وتحقق أهداف الطرفين خلال المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى.

ويسعى المركز من خلال عقد هذه الشراكات إلى الاستفادة من خبرات وطاقات القطاع الخاص وغير الربحي، وإلى تعزيز خدماته وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة أن جمعية أسر التوحد بوجودها في المنطقة من خلال ما تقدمه من البرامج والمشاريع النوعية والمتميزة التي تلامس احتياج التوحديين وأسرهم، وتسهم في تطوير إمكانياتهم المعرفية والمهارية في التعامل مع هذا المرض، تُعد إضافة جيدة لشراكات المركز.

وقال محمد الزهراني: نحن متفائلون بهذه الشراكة التي ستعزز - بإذن الله تعالى - من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمركز من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأبناء المستهدفين في برامج الدمج المجتمعي وأسرهم، إذ يعمل المركز تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمتابعة فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، على مشروع الدمج المجتمعي.