شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الشرقية» تدعم دورها المجتمعي بـ«التبرع بالدم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية حملة تبرع بالدم لموظفيه لمدة يومين، بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة الشرقية «فريق الحملات».

وصرح مدير عام الفرع م. عامر المطيري، بأن الحملة تأتي في إطار تعزيز دور الفرع وموظفيه تجاه المجتمع، وتماشيًا مع دوره الإنساني والمسؤولية الاجتماعية في دعم المستشفيات وبنوك الدم التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم.

وأفاد م. المطيري بأن الفرع وبالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة الشرقية «فريق الحملات»، وفر كل التسهيلات لإنجاح الحملة، إذ تم التعميم على جميع الإدارات لحصر الراغبين في التبرع بالدم، وتم تشكيل لجنة للإشراف والتنظيم والترتيب لهذه الحملة بمتابعة إدارة الخدمات المشتركة ممثلة في إدارة الموارد البشرية، وأبدى عدد كبير من الموظفين الرغبة في التبرع بالدم، الأمر الذي يدل على الانتماء لهذا الوطن والرغبة في خدمة المجتمع المحلي.

وأشاد منسق الحملة المشرف على الكادر الفني عائض الغامدي، بجهود الفرع في تنظيم الحملة، والإقبال المتميز من قبل موظفيه بما يعكس دور الفرع في المشاركة والمسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة في الانخراط والإسهام ضمن منظومة المجتمع المحلي، وتقديم المساعدات اللازمة لخدمة المواطنين وتقديم ما يلزم لإنقاذ حياتهم.