شكرا لقرائتكم خبر عن فائزتان من تأهيل الأحساء بمسابقة «صنع في البيت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهم قسم البرامج والأنشطة بمركز التأهيل الشامل للإناث بالأحساء، ممثلًا في مشرفة القسم منال الشايب، في تسجيل مستفيدتين من ذوات الإعاقة والمدركات في المركز، بإشراف مدير القسم النسائي عبير بنت حمد الحمد في مسابقة «صنع في البيت» بواحة التميز التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمبرز،

بهدف استثمار أوقات الموهوبين والمبدعين وتشجيعهم على الابتكار والصناعة، وتكريم أصحاب المواهب في مجال الأعمال اليدوية والمهنية والتقنية.

وكان للصالة التعليمية والتأهيلية الدور الفعال في عملية تدريب المستفيدات على القيام بالأعمال اليدوية على مدى 10 شهور مضت، وأسهم هذا التدريب في فوز المستفيدة نادية الطريفي بالمركز الثاني وفتحية المليلي بالمركز الثالث في مجال الأعمال اليدوية.