شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة «إبصار» تضع إستراتيجية خدمة ذوي الإعاقة البصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت ورشة عمل عقدها مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة بعنوان «التوجهات الإستراتيجية لجمعية إبصار الخيرية بجدة»، سبل تمكين الجمعيات وتقديم الاستشارات لتحديد توجهاتها.

وأوضح نائب رئيس المجلس د. عبدالله الغامدي، خلال الورشة التي أدارها أمين عام المجلس د. عبدالقادر تنكل، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المختصين والخبراء و7 من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أن انعقاد الورشة يمثل أحد المحاور الإستراتيجية الرئيسة للمجلس، وهو محور التمكين، الذي يهدف إلى مساعدة الجمعيات وتقديم الاستشارات لتحديد توجهاتها. ولفت مدير خدمة المجتمع بالمنطقة أحمد الصفحي إلى أهمية الدور الذي تؤديه «إبصار» في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتقديم الدعم والمساعدة لبرامجهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، كما شكر المجلس على مبادرته بتنظيم وإدارة هذه الورشة. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، المستشار أحمد الحمدان أن الهدف من هذه الورشة وضع خطة إستراتيجية جديدة قابلة للتنفيذ، تصب في مصلحة الفئة المستهدفة، وأكد أهمية الدور الذي يؤديه المجلس في تمكين الجمعيات والنهوض بها وفق رؤية إستراتيجية علمية.

وأفادت الجمعية بأن إجمالي عدد المستفيدين من خدماتها بلغ 4400 مستفيد، وأن إجمالي المستفيدين من برامج التأهيل والتمكين بالجمعية خلال عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بلغ 800 مستفيد ومستفيدة، من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة، منها التدريب على الحاسب الآلي.