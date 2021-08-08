شكرا لقرائتكم خبر عن 32 متدربا على الحوار في بيئة العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 32 متدربا من برنامج «الحوار في بيئة العمل»، والتي نظمته أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بهدف تنمية قدراتهم لممارسة مهارات الحوار في بيئة العمل بكفاءة وإيجابية. وتضمَّن البرنامج، الذي نفذ خلال الفترة 23- 24 الشهر الجاري العديد من مفاهيم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميتها، والمقارنة بين أنواع الاتصال المختلفة، كما قدمت المدربة شرحا لأسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل، ومعوقات الاتصال وسبُل تجاوزها، وكذلك التمييز بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل. ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال أكاديمية الحوار للتدريب إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار عن طريق البرامج التدريبية وورش العمل المتنوعة والندوات الحوارية وصناعة المبادرات وحلقات النقاش.