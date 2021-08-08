شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف ربطة خبز للأسر المحتاجة في لبنان يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ويشتمل المشروع على توزيع 20 ألف ربطة خبز يومياً للأسر المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين على مدى 12 شهراً، حيث سيستفيد منه 10.000 أسرة.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة، التي تُقدَّم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.