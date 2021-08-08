شكرا لقرائتكم خبر عن «انطلق للفضاء» معسكر تدريبي 14 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت، أمس، أولى الورش التدريبية لمبادرة المعسكر التدريبي «انطلق للفضاء»، لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء. وكانت الهيئة أعلنت قبل أسبوعين بدء التسجيل في المعسكر الصيفي الذي يستمر لمدة 14 يوما.

ويعمل البرنامج على ربط المقررات الدراسية لمادتي الرياضيات والفيزياء في المرحلة الثانوية بعلوم الفضاء، ويهتم بتقديم تجربة التعليم التطبيقي بالممارسة على مدى 30 ساعة تدريبية بواقع 3 ساعات يوميا عبر متخصصين في علوم الفضاء. كما يهدف إلى تطوير القدرات البشرية في قطاع الفضاء، ورفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية بأنشطته، إضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختص بعلوم وتقنيات الفضاء. ويحصل المشاركون في المعسكر -بعد اجتياز التقييمات- على شهادة إنجاز معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء.