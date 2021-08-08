شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. «الخليفي» رئيسا لمجلس إدارة «العامة للمنافسة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمس، أمرين ملكيين بتعيين د.أحمد الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، وإعفاء د.محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

وفيما يلي نص الأمرين الملكيين:

الرقم: أ/ 686 التاريخ: 28/ 12/ 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) بتاريخ 20/ 1/ 1439هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 326) بتاريخ 11/ 6/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 685) بتاريخ 28/ 12/ 1442هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين معالي الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الرقم: أ/ 685 التاريخ: 28/ 12/ 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 533) بتاريخ 28/ 7/ 1441هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعفى معالي الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.