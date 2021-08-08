شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. «الخليفي» رئيسا لمجلس إدارة «العامة للمنافسة» والان نبدء بالتفاصيل
وفيما يلي نص الأمرين الملكيين:
الرقم: أ/ 686 التاريخ: 28/ 12/ 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) بتاريخ 20/ 1/ 1439هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 326) بتاريخ 11/ 6/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 685) بتاريخ 28/ 12/ 1442هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين معالي الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
الرقم: أ/ 685 التاريخ: 28/ 12/ 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 533) بتاريخ 28/ 7/ 1441هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعفى معالي الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.