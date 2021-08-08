شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. انطلاق مهرجان الهجن في نسخته الثالثة بالطائف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، تنطلق اليوم الأحد منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، بقيمة إجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، على مرحلتين «تمهيدية ونهائية»، ويبلغ مجموع أشواطهما 532 شوطاً، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد -حفظه الله-، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

وتنطلق المرحلة التمهيدية للمهرجان بـ 320 شوطاً، وبمشاركة جميع الفئات العمرية للهجن، وتستمر لمدة 11 يوماً، يليها أشواط الماراثون وهي 8 أشواط، وتقام يوم الخميس 11 محرم 1443هـ، الموافق 19 أغسطس 2021م، كما تنطلق يوم الخميس 25 محرم 1443هـ، الموافق 2 سبتمبر 2021م، المرحلة النهائية بـ 204 أشواط.

يشار إلى أن النسختين الماضيتين لمهرجان ولي العهد للهجن، شهدتا نجاحات كبيرة ونقلة نوعية في مسيرة رياضة سباقات الهجن العريقة، في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها، أهمها تشريف سمو ولي العهد -حفظه الله- للحفل الختامي للنسختين الأولى والثانية، وتكرمه بتسليم الجوائز لملاك الهجن الفائزة، كما أسهم المهرجان بأن تكون المملكة الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة، كان من أبرزها تأسيس اتحاد دولي للهجن برئاسة المملكة العربية السعودية، ومقره العاصمة الرياض، وانتخاب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتزكية رئيساً له، وسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائباً له.

نجح مهرجان ولي العهد للهجن في تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، وساهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة، حيث حقق منذ انطلاقته عدداً من الإنجازات، منها تسجيل أرقام قياسية عالمية، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كان أبرزها تسجيل مهرجان ولي العهد للهجن، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم عام 2018م، وذلك بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بمشاركة 11.186 مطية، تنافست في 787 شوطاً، كما شهدت النسخة الماضية إزاحة الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية منتصف عام 2019م، وكذلك تحطيم الرقم السابق كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، حين تم تسجيل 13.377 مطية مشاركة في سباقات الهجن للنسخة الثانية.

ويسعى المهرجان إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.