شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7700 مخالف لأمن الحدود في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط 12899 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في أسبوع، من بينهم 4130 مخالفًا لنظام الإقامة، و7721 لنظام أمن الحدود، و1048 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، في الفترة من 19/12/1442هـ الموافق 29/7/2021م حتى 25/12/1442هـ الموافق 4/8/2021م، 322 شخصًا، 49 % منهم يمنيو الجنسية، و49 % إثيوبيو الجنسية، و(2 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط 51 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 70608 وافدين مخالفين، منهم 58716 رجلاً، و11892 امرأة.

وتمت إحالة 53815 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4406 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6380 مخالفًا. وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.