شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 26 طن أغذية و66 بسطة عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي 26 طنًا من الخضراوات والفواكه، إلى جانب إزالة 66 من العربات والبسطات العشوائية، والتي كانت تستغل الساحات والطرق ومحيط السوق المركزي للخضراوات.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت أيضًا عن رصد 3 مستودعات تحتوي على خضراوات وفواكه تمت مصادرتها وتسليمها للجمعيات الخيرية، مؤكدة أن البلدية اعتمدت خطة عامة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، الذين ينتشرون في الشوارع الرئيسية وبعض الأرصفة والطرق وبالقرب من السوق المركزي.