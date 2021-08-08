شكرا لقرائتكم خبر عن 846 محاولة «إيذاء للنفس» في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير إحصائي حديث، عن إحالة 784.325 مريضا إلى الأقسام الاجتماعية بمستشفيات وزارة الصحة، من الجنسين، خلال عام 2020.

أسباب مادية

وبين التقرير الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن 490 سيدة، حاولت إيذاء نفسها، مقابل 356 رجلا، بمجموع 846 حالة، مشيرا إلى ارتفاع معدل المحالين من الرجال إلى الأقسام الاجتماعية لأسباب مادية، بواقع 8183 حالة، مقابل 4435 سيدة، بمجموع 12618 من الجنسين.

كما بلغ المحالون لأسباب نفسية واجتماعية مرتبطة بالمرض 106.685 من الرجال، و101.851 من الإناث، بمجموع 208.709 حالات.

النصيحة الطبية

ولفت التقرير إلى إحالة 8.818 رجلا بسبب الخروج على النصيحة الطبية، مقابل 7.589 سيدة، بمجموع 16.407 حالات، في حين بلغ محالو مرضى الإقامة الطويلة 30.695، بينهم 19.803 رجال، و10.892 سيدة.

وأشار التقرير إلى إحالة 6506 حالات من الأشخاص ذوي الإعاقة، بينهم 3.619 رجلا، و2.887 سيدة، بينما بلغ عدد المحالين لأسباب أخرى 505.818 بينهم 271.435 حالة للرجال، و234.383 للنساء.

مواجهة المشكلات

وتتعامل أقسام الخدمة الاجتماعية في المستشفيات مع جميع الحالات، وتقدم جميع الخدمات الاجتماعية لها، وتتولى مساعدة المرضى بالدرجة الأولى، ومواجهة مشكلاتهم من خلال أدوارهم الأساسية التي تهدف إلى تحديد المشكلة ومعرفة أسبابها، ثم المساهمة في صياغة خطة العمل للتدخل المهني من قِبَل الأخصائي الاجتماعي لتحقيق الهدف العلاجي والوقائي والتأهيلي.

الأخصائي الاجتماعي

كما أن للأخصائي الاجتماعي دورًا مهمًا مع المرضى المنومين بالأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والطوارئ، إذ يتعامل مع عدد مختلف من المرضى الذين يحالون إليه لأسباب كثيرة منها المرضى الذين يرفضون العلاج وغير الملتزمين بالخطة العلاجية، ومنهم من يصيبه الخوف نتيجة المرض المزمن ومن يحتاجون إلى تأهيل يسبق العلاج مثل بتر الأطراف وغيرها من الحالات.