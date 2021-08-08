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أرامكو: عودة الأعمال بشكل طبيعي وكامل في محطة توزيع المنتجات البترولية في القصيم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

أرامكو: عودة الأعمال بشكل طبيعي وكامل في محطة توزيع المنتجات البترولية في القصيم

متابعات الخليج 365 - واس

إلحاقًا بالبيان الصحفي الصادر عن أرامكو أمس بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة القصيم، أكدت الشركة أن فرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ كاملٍ مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورةٍ طبيعيةٍ.

وكانت أرامكو السعودية أكدت في وقت سابق  أنها تعمل على إصلاح عطلٍ فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، والذي أدّى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.

تعويض النقص:

وقالت الشركة في بيان لها اليوم السبت: إنها ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم، جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة لأعمالها المعتادة خلال الساعات القادمة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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