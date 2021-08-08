، والدة البطل الأولمبي "الحامدي": بالنسبة لي.. طارق هو الذهب ،

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قدَّمت والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة تحقيق ولدها "طارق" الميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020".
وأضافت أم البطل: "بالنسبة لي ولوطنه (طارق) حقق الذهبية، وليس الفضية، والحمد لله والشكر لله؛ فقد رفع رؤوسنا، الله يوفقه".
كما قدمت أم طارق الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، على الدعم الذي وجده طارق وبقية الرياضيين.— وزارة الرياضة (@gsaksa)
المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي
"بالنسبة لي.. طارق هو الذهب"🏅.. بعينين يملؤهما بريق الفرح ✨ وبحديث باسم عن إنجاز وطني كتبه الابن 🇸🇦🥋— وزارة الرياضة (@gsaksa) August 7, 2021
🎥 مشاعر أم وعائلة البطل طارق حامدي ✨#فضية_الكاراتيه_سعودية 🥈🇸🇦 pic.twitter.com/uXdZ7F21dO
والدة البطل الأولمبي "الحامدي": بالنسبة لي.. طارق هو الذهبأحمد سرور الخليج 365 2021-08-07
قدَّمت والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة تحقيق ولدها "طارق" الميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020".
وأضافت أم البطل: "بالنسبة لي ولوطنه (طارق) حقق الذهبية، وليس الفضية، والحمد لله والشكر لله؛ فقد رفع رؤوسنا، الله يوفقه".
كما قدمت أم طارق الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، على الدعم الذي وجده طارق وبقية الرياضيين.— وزارة الرياضة (@gsaksa)
"بالنسبة لي.. طارق هو الذهب"🏅.. بعينين يملؤهما بريق الفرح ✨ وبحديث باسم عن إنجاز وطني كتبه الابن 🇸🇦🥋— وزارة الرياضة (@gsaksa) August 7, 2021
🎥 مشاعر أم وعائلة البطل طارق حامدي ✨#فضية_الكاراتيه_سعودية 🥈🇸🇦 pic.twitter.com/uXdZ7F21dO
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:08 PM
قدَّمت التهنئة لولاة الأمر ولوزير الرياضة
قدَّمت والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة تحقيق ولدها "طارق" الميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020".
وأضافت أم البطل: "بالنسبة لي ولوطنه (طارق) حقق الذهبية، وليس الفضية، والحمد لله والشكر لله؛ فقد رفع رؤوسنا، الله يوفقه".
كما قدمت أم طارق الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، على الدعم الذي وجده طارق وبقية الرياضيين.— وزارة الرياضة (@gsaksa)
"بالنسبة لي.. طارق هو الذهب"🏅.. بعينين يملؤهما بريق الفرح ✨ وبحديث باسم عن إنجاز وطني كتبه الابن 🇸🇦🥋— وزارة الرياضة (@gsaksa) August 7, 2021
🎥 مشاعر أم وعائلة البطل طارق حامدي ✨#فضية_الكاراتيه_سعودية 🥈🇸🇦 pic.twitter.com/uXdZ7F21dO
، والدة البطل الأولمبي "الحامدي": بالنسبة لي.. طارق هو الذهب ،
المصدر : الخليج 365
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