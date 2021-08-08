محمد بن مسعود - الدمام - قدَّمت التهنئة لولاة الأمر ولوزير الرياضة قدَّمت والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة تحقيق ولدها "طارق" الميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020". وأضافت أم البطل: "بالنسبة لي ولوطنه (طارق) حقق الذهبية، وليس الفضية، والحمد لله والشكر لله؛ فقد رفع رؤوسنا، الله يوفقه". كما قدمت أم طارق الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، على الدعم الذي وجده طارق وبقية الرياضيين. — وزارة الرياضة (@gsaksa) "بالنسبة لي.. طارق هو الذهب"🏅.. بعينين يملؤهما بريق الفرح ✨ وبحديث باسم عن إنجاز وطني كتبه الابن 🇸🇦🥋

🎥 مشاعر أم وعائلة البطل طارق حامدي ✨#فضية_الكاراتيه_سعودية 🥈🇸🇦 pic.twitter.com/uXdZ7F21dO — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 7, 2021 المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي — وزارة الرياضة (@gsaksa)المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي والدة البطل الأولمبي "الحامدي": بالنسبة لي.. طارق هو الذهب أحمد سرور الخليج 365 2021-08-07 قدَّمت والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة تحقيق ولدها "طارق" الميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020". وأضافت أم البطل: "بالنسبة لي ولوطنه (طارق) حقق الذهبية، وليس الفضية، والحمد لله والشكر لله؛ فقد رفع رؤوسنا، الله يوفقه". كما قدمت أم طارق الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، على الدعم الذي وجده طارق وبقية الرياضيين. — وزارة الرياضة (@gsaksa) "بالنسبة لي.. طارق هو الذهب"🏅.. بعينين يملؤهما بريق الفرح ✨ وبحديث باسم عن إنجاز وطني كتبه الابن 🇸🇦🥋

🎥 مشاعر أم وعائلة البطل طارق حامدي ✨#فضية_الكاراتيه_سعودية 🥈🇸🇦 pic.twitter.com/uXdZ7F21dO — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 7, 2021 — وزارة الرياضة (@gsaksa) 07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 11:08 PM قدَّمت التهنئة لولاة الأمر ولوزير الرياضة قدَّمت التهنئة لولاة الأمر ولوزير الرياضة قدَّمت والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة تحقيق ولدها "طارق" الميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020". وأضافت أم البطل: "بالنسبة لي ولوطنه (طارق) حقق الذهبية، وليس الفضية، والحمد لله والشكر لله؛ فقد رفع رؤوسنا، الله يوفقه". كما قدمت أم طارق الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، على الدعم الذي وجده طارق وبقية الرياضيين. — وزارة الرياضة (@gsaksa) "بالنسبة لي.. طارق هو الذهب"🏅.. بعينين يملؤهما بريق الفرح ✨ وبحديث باسم عن إنجاز وطني كتبه الابن 🇸🇦🥋

🎥 مشاعر أم وعائلة البطل طارق حامدي ✨#فضية_الكاراتيه_سعودية 🥈🇸🇦 pic.twitter.com/uXdZ7F21dO — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 7, 2021 — وزارة الرياضة (@gsaksa) ، والدة البطل الأولمبي "الحامدي": بالنسبة لي.. طارق هو الذهب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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