«التعليم» توجه رسالة لمنسوبيها قبل ساعات من العودة الحضورية

الرياض - محمد عبدالله - رحبت وزارة التعليم، بعودة منسوبيها من المشرفين والإداريين في إدارات التعليم، بدءًا من الأحد، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وقالت وزارة التعليم في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترحب وزارة التعليم بعودة منسوبيها من المشرفين والإداريين في إدارات التعليم، والمكاتب، والمدارس، وتؤكد شراكة فريق العمل الواحد؛ عودة آمنة للعام الدراسي الجديد».

وأضاف أن منسوبي الوزارة ينتظمون الأحد في العودة الحضورية إلى مقار أعمالهم ومدارسهم للمساهمة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

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