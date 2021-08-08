«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الامطار الرعدية الأحد، تكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، تأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد حتى منطقة نجران.

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزأين الجنوبي والأوسط.

أما عن الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.