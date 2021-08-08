أرامكو: عودة الأعمال بشكل كامل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم

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انقطاع الكهرباء عن 12 قرية في أبوعريش
انقطع التيار الكهربائي عن 12 قرية جنوب محافظة أبوعريش بمنطقة جازان من الساعة ال 4 عصرا حتى الآن.وتسبب انقطاع التيار في فقدان...
السعودية : رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريا
أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم...
ضعف الإنارة الشمسية يؤرق أهالي خانسة مكة
شكا أهالي حي الخانسة بمكة المكرمة من ضعف الإنارة بالحي، والتي تعمل على نظام الطاقة الشمسية، خاصة مع حلول منتصف الليل، فيما أوضحت...
تهيئة 16 مكتبا تعليميا بمكة
هيأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم في 16مكتبًا تعليميًّا، وذلك تمهيدًا لعودة آمنة...
25 وكالة بمختلف التخصصات بالحرمين الشريفين
أكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد...
سيول خليف نجران تحاصر السكان
كشفت الأمطار الأخيرة التي شهدتها منطقة نجران حاجة سكان حي الخليف إلى إنشاء عبارات لتصريف المياه، بعد أن حاصرتهم السيول وعزلتهم عن...
أمطار العقيق تؤخر الرحلات وتجتاح المنازل
هطلت، أمس وأول أمس، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة «الباحة» ومحافظاتها، بينما شهدت محافظة «العقيق» أمطارا غزيرة مع رياح شديدة،...
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