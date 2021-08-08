أرامكو: عودة الأعمال بشكل كامل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم

انقطاع الكهرباء عن 12 قرية في أبوعريش انقطع التيار الكهربائي عن 12 قرية جنوب محافظة أبوعريش بمنطقة جازان من الساعة ال 4 عصرا حتى الآن.وتسبب انقطاع التيار في فقدان... جازان : دوت الخليج جازان : دوت الخليج 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

السعودية : رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريا أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

ضعف الإنارة الشمسية يؤرق أهالي خانسة مكة شكا أهالي حي الخانسة بمكة المكرمة من ضعف الإنارة بالحي، والتي تعمل على نظام الطاقة الشمسية، خاصة مع حلول منتصف الليل، فيما أوضحت... مكة المكرمة : مصلح الفرحان مكة المكرمة : مصلح الفرحان 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

تهيئة 16 مكتبا تعليميا بمكة هيأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم في 16مكتبًا تعليميًّا، وذلك تمهيدًا لعودة آمنة... مكة المكرمة : دوت الخليج مكة المكرمة : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

25 وكالة بمختلف التخصصات بالحرمين الشريفين أكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

سيول خليف نجران تحاصر السكان كشفت الأمطار الأخيرة التي شهدتها منطقة نجران حاجة سكان حي الخليف إلى إنشاء عبارات لتصريف المياه، بعد أن حاصرتهم السيول وعزلتهم عن... نجران: حمد آل مسعد نجران: حمد آل مسعد 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> أمطار العقيق تؤخر الرحلات وتجتاح المنازل هطلت، أمس وأول أمس، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة «الباحة» ومحافظاتها، بينما شهدت محافظة «العقيق» أمطارا غزيرة مع رياح شديدة،... جازان : عبدالله سهل وأبها : منصور محمد جازان : عبدالله سهل وأبها : منصور محمد 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

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