انقطاع الكهرباء عن 12 قرية في أبوعريش

انقطع التيار الكهربائي عن 12 قرية جنوب محافظة أبوعريش بمنطقة جازان من الساعة ال 4 عصرا حتى الآن.

وتسبب انقطاع التيار في فقدان الاتصالات، ويرجع ذلك إلى هطول الأمطار عصر السبت والتي تسببت في ذلك.

وقالت مصادر للوطن" في كهرباء جازان بأن العواصف تسببت في كسر أحد الأعمدة.