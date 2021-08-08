ضعف الإنارة الشمسية يؤرق أهالي خانسة مكة

شكا أهالي حي الخانسة بمكة المكرمة من ضعف الإنارة بالحي، والتي تعمل على نظام الطاقة الشمسية، خاصة مع حلول منتصف الليل، فيما أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن أعمدة الإنارة مصممة لتكون شدة الإضاءة في أوجها عند غروب الشمس، وتبدأ بالانخفاض إلى شروق الشمس، مبينة أن الأعمدة مزودة بحساس للحركة يزيد شدة إضاءتها عند المرور بجوارها.

حدائق ومتنزهات

وقال مجاهد مرزوق -أحد ساكني الحي- يجب أن تكون الإنارة على القدر الملائم من ناحية القوة الضوئية في إنارة الطرق الرئيسية فإنارة الحي بمصابيح كبيرة ذات جودة عالية، يبعث الطمأنينة في نفوس السكان، ويحد من ارتكاب السرقات والعمليات المشبوهة، خاصة خلال الإجازة الصيفية، وأشار إلى أن كافة شوارع الحي المنارة بنظام الطاقة الشمسية ولا تؤدي للنتائج المأمول منها خاصة مع حلول منتصف الليل وإغلاق المحلات والمتاجر التجارية، بينما أوضح المواطن نادر المقاطي أن انعدام الرؤية بالحي مشهد غير حضاري، ومثل هذه الإنارات ملائمة للحدائق والمتنزهات، وليست للأحياء السكنية.

ترشيد الاستهلاك

وكشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ«دوت الخليج» أن الإنارة بالطاقة الشمسية تجربة جديدة نفذتها الأمانة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبحث عن بدائل صديقة للبيئة، وأبان الشريف أن أعمدة الإنارة تم توريدها من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال بمواصفات ومقاييس محددة، بحيث تكون شدة الإضاءة في أوجها عند غروب الشمس، وتبدأ بالانخفاض حتى شروق الشمس، مبينا أن هناك حساسا للحركة، من حيث اشتداد إضاءتها عند المرور بجوارها.