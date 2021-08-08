30 يوما على انتهاء مهلة تراخيص التعليم الإلكتروني

حدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 30 يومًا على انتهاء المهلة الممنوحة لكافة جهات التعليم العام والعالي والمؤسسات التدريبية ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني للحصول على التراخيص اللازمة لتمكينها من مزاولة وتقديم أنشطة التعليم الإلكتروني.

منصة إلكترونية

وأكد المركز أهمية استيفاء الجهات كل متطلبات إصدار التراخيص اللازمة قبل نهاية المهلة، حيث لا يمكن لأي جهة مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بعد التاريخ المقرر إلا بعد الحصول على الترخيص، إذ يتيح المركز التقديم على التراخيص من خلال منصة إلكترونية تفاعلية، تُعنى بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة.

كفاءة البرامج

ويقدم المركز ترخيصًا للجهات، للتأكد من جاهزية الجهة وقدرتها على تقديم التعليم أو التدريب الإلكتروني، وترخيصًا للبرامج بهدف التأكد من كفاءة البرامج التعليمية والتدريبية، وتوافقها مع معايير المركز.

ويتم منح التراخيص للجهات والبرامج بعد سلسلة من الإجراءات المتسقة مع ضوابط ومعايير المركز، التي تُعد أدلة لضبط جودة التعليم الإلكتروني.

ومنح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لجامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز والملك فيصل والقصيم والأميرة نورة، تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني، وفق ضوابط ومعايير المركز التي تم اعتمادها والبدء في تطبيقها أخيرًا.

من ضوابط التراخيص

01 ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.

02 اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻐﻴﺮ.

03 اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

04 تصحيح أوضاع اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻼﺋﺤﺔ.