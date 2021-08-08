تهيئة 16 مكتبا تعليميا بمكة

هيأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم في 16مكتبًا تعليميًّا، وذلك تمهيدًا لعودة آمنة اليوم واستقبال منسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم من المشرفين والمشرفات لمباشرة مهامهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية. واستكملت فِرَق الصيانة أعمالها لجميع مكاتب التعليم، وأصبحت جاهزة ومعقمة بالكامل قبل عودة منسوبيها. كما تمت مراعاة الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية؛ من تباعد في المكاتب، وتنظيم عملية الحضور والانصراف، وتأمين المعقمات، ومنع دخول غير المحصنين للمباني التعليمية، وفق تطبيق «توكلنا»؛ لتوفير بيئة تعليمية صحية في مكاتب التعليم، حيث ستتولى مكاتب التعليم مع عودتها العمل بفاعلية وكفاءة عالية لمتابعة الاستعداد للعودة وجاهزية المدارس ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل.



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