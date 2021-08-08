25 وكالة بمختلف التخصصات بالحرمين الشريفين

أكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد إنشاء 25 وكالة متخصصة تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين. وأوضح أن الرئاسة بدعم القيادة تسعى لتطوير خدماتها وبرامجها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين، وفق رؤية 2030 التي تؤكد بذل أقصى الجهود وجميع الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وقال إن أهداف إنشاء الوكالات التخصصية هي دعم مسيرة التطوير وتسخير القدرات التي يزخر بها أبناء دوت الخليج، ومزيد من تمكين المرأة لخدمة قاصدات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطبيق أحدث التجارب الإدارية لمزيد من الجودة وتسخير الذكاء الاصطناعي ووسائل التقنية الحديثة.



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