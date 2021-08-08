سيول خليف نجران تحاصر السكان

كشفت الأمطار الأخيرة التي شهدتها منطقة نجران حاجة سكان حي الخليف إلى إنشاء عبارات لتصريف المياه، بعد أن حاصرتهم السيول وعزلتهم عن الدخول والخروج من وإلى منازلهم.

جولة دوت الخليج

«دوت الخليج» رصدت واقع الحي الذي يسكنه 2500 نسمة تقريبا، ووقفت على معاناة الأهالي أثناء هطول الأمطار، حيث أدى فتح مضخات سد وادي نجران، إلى تجمع السيول بالوادي مما تسبب في إقفال الطريق على سكان حي الخليف، في ظل غياب عبارات التصريف أو مصدات خرسانية لدرء أخطار السيول.

وعلمت «دوت الخليج» أن عددا من الأهالي تقدموا إلى الجهات الرسمية منذ عدة سنوات بمعاناتهم والمطالبة بتأمين الطريق من خطورة جريان سيل الوادي، مبررين حاجتهم لذلك، بوجود كبار السن والأطفال والمرضى وذوي الإعاقة والموظفين والموظفات، ويحتاجون جميعا إلى فك الاختناقات بالطرق أثناء هطول المطر.

سيول جارفة

أكد مانع آل جواد وحمد آل جواد من سكان الحي، أهمية انتهاء وإنجاز مشروع العبارات، وأشارا إلى أن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة كان قد بدأ في إنشاء 4 عبارات للتصريف، لكنها لم تصمد حين جرت السيول وجرفتها.