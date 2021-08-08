شكرا لقرائتكم خبر عن 130 مهندسا ومهندسة سعوديين يبدؤون مرحلة التدريب في برنامج «المهندس الصناعي المعتمد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقام البرنامج بالتعاون مع مجموعة IBDL Learning Group العالمية وباعتماد من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية

بدأ 130 مهندسًا ومهندسة سعوديين يوم الأحد الأول من أغسطس 2021 الجاري مرحلة التدريب عن بُعد في برنامج الشهادة المهنية العالمي «المهندس الصناعي المُعتمد»، وهي المرحلة الثالثة من مبادرة «تطوير مهارات المهندسين الصناعيين السعوديين» التي ترعاها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويُنفذها مركز دار اليوم للتدريب الذراع التدريبية لشركة دار اليوم للإعلام المتخصص بالتعاون مع مجموعة IBDL Learning Group العالمية وباعتماد من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية، وتستمر هذه المرحلة لمدة ثلاثة أشهر.

مسؤولية دار اليوم الاجتماعية

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، قد وقع اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة دار اليوم سعادة الأستاذ الوليد بن حمد آل مبارك لتنفيذ هذه المبادرة.

وأشار «آل مبارك» إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لدار اليوم، لتأهيل وتطوير قدرات المهندسين الصناعيين السعوديين والسعوديات العاملين والباحثين عن عمل والخريجين الجُدد، دعمًا لتوجهات حكومة المملكة بالاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا في القطاع الصناعي الذي يُعد إحدى الركائز الرئيسية في الاقتصاد السعودي، ويعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة معدلات التوظيف وتوطين الوظائف.

وبيَّن سعادة الأستاذ الوليد بن حمد آل مبارك أن دار اليوم على أتم الجاهزية والاستعداد لإطلاق المزيد من المبادرات المجتمعية بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى توفير تنمية وطنية شاملة ومتكاملة ومستدامة ترسم ملامح المستقبل الزاهر للوطن وأبنائه.

زيادة مقاعد المنحة

من جانبه لفت المُهندس نايف بن محمد الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام المتخصص إلى الإقبال الكبير من المهندسين للتسجيل في البرنامج، حيث تجاوز عدد المتقدمين 1000 مهندس ومهندسة سعودية، مما دفعنا لزيادة عدد مقاعد المنحة من 125 مقعدا إلى 130 وتم بعد ذلك فلترة المتقدمين واختيار من تنطبق عليهم الشروط العامة للتسجيل في المنحة الذين بلغ عددهم 625 متقدما ومتقدمة، تم إرسال جميع بياناتهم لوزارة الصناعة والثروة المعدنية التي اختارت القائمة النهائية وقائمة الاحتياط مع مراعاة العدالة الجغرافية في توزيع المقاعد، والحرص على إلحاق جميع المهندسات الصناعيات المؤهلات للمشاركة في البرنامج ممن تنطبق عليهن شروط المنحة وعددهن 23 مهندسة.

ثلاث فئات

وتم تقسيم المهندسين إلى ثلاث فئات تدريبية على النحو التالي: الأولى تشمل المُهندسين الصناعيين على رأس العمل (80) مقعدا (تم تقسيمهم إلى مجموعتين)، والثانية للمهندسين الصناعيين الباحثين عن عمل (25) مقعدا، والثالثة المهندسين الصناعيين من الطلاب والخريجين الجُدد (25) مقعدا.

واجبات ومهامكانت مجموعة IBDL Learning Group العالمية قد أعلنت أن تدريب المُهندسين الصناعيين في شهادة CIE سيستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية أكتوبر 2021 يحضر فيها المُهندسون في كُل مجموعة 28 دورة تدريبية مُباشرة عن بعد وبما يزيد على 80 ساعة تدريبية في مواضيع مختلفة مرتبطة بالبرنامج. وإضافة إلى التدريب هنالك واجبات ومهام على المُتدربين تنفيذها، كذلك يوفر البرنامج نماذج لخرائط العقل وبنك الأسئلة واختبارات تجريبية.

اختبار الاعتماديذكر أن المرحلة الرابعة من البرنامج وهي «اختبار الاعتماد» ستبدأ يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، وتستمر لمدة 3 أسابيع، يليها حفل التخرج الافتراضي يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 وختام المُبادرة.