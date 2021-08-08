شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: خطط لجميع الاحتمالات.. وآلية للتعامل مع غير المحصنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل وزارة التعليم حاليًا على إعداد آلية وتحديد تفاصيل التعامل مع جميع الحالات والمواقف الخاصة بالعودة الآمنة، ووضع الخطط للاحتمالات التي قد يواجهها الميدان التعليمي كافة، والتي توضح الأدوار والمهام للقياديين في الإدارات والمدارس، ومنها آلية التعامل مع غير المحصنين من الطلبة.

تفاعل واهتمام

وتكشف الوزارة اليوم عن آخر مستجدات التطعيمات لكل منسوبي التعليم من الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية، من حيث الأعداد وكيفية الحصول على مواعيد عاجلة للتطعيم من المراكز المخصصة للوصول إلى أكبر نسبة محصنة من الطلاب قبل العودة لمقاعد الدراسة.

فيما تشهد الفترة الحالية تفاعلاً واهتمامًا كبيرين من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمريًا، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

35 مركزًا

يذكر أن إدارات التعليم في مناطق المملكة تعمل من خلال التوعية على حث الطلاب على تلقي اللقاحات للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا، والبالغ عددهم أكثر من 2.7 مليون طالب وطالبة، ودعت الوزارة جميع منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة، إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال 35 مركزًا للقاحات في الجامعات السعودية والخاصة بمنسوبي التعليم، أو مراكز وزارة الصحة الأخرى؛ حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للحياة، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

رأي قانوني

من جانبه، أكد المحامي نبيل قملو، حق المدارس الأهلية بإلزام الطلاب بالحضور للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعلى أولياء الأمور اتخاذ الإجراءات والشروط المطلوبة للسماح لأبنائهم بدخول المدرسة، كما يحق للتعليم الحكومي اعتبار الطالب غائبًا في حال لم يكن محصنًا بالجرعتين.

108 آلاف موظف

وتبدأ اليوم عودة الموظفين والموظفات من الهيئتين الإدارية والتعليمية وغير الممارسين، لعملية التدريس في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والمشرفين التربويين والذين يُقدر عددهم بأكثر من 108 آلاف موظف وموظفة على مستوى المملكة.

إلزامية التحصين

وتتابع فرق ميدانية الاستعدادات واستقبال شركات النظافة والصيانة بجميع أنواعها، واستلام التجهيزات المدرسية والمقررات الدراسية في الموعد المحدد خلال الفترة القادمة، تمهيدًا لعودة المعلمين مطلع الأسبوع القادم في 14 من شهر محرم المقبل، وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة في بداية الموسم الدراسي الجديد يوم الأحد 21 من شهر محرم، مع البدء في التطبيق الفعلي لإلزامية التحصين، والسماح لهم بدخول المقرات التعليمية وفق حالة التحصين في تطبيق «توكلنا».

برامج تطويرية

وكانت إدارات التعليم في المملكة قد شكلت لجانًا إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي، والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة، وأعمال الصيانة والنظافة، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل المنظومات والمنصات التقنية، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

تأمين المعقمات

وأنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم في 16مكتبًا تعليميًا؛ تمهيدًا لعودة آمنة اليوم الأحد، واستقبال منسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم من المشرفين والمشرفات لمباشرة مهامهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، واستكملت فرق الصيانة أعمالها لجميع مكاتب التعليم، وأصبحت جاهزة ومعقمة بالكامل قبل عودة منسوبيها.

كما تمت مراعاة الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية من تباعد في المكاتب، وتنظيم عملية الحضور والانصراف، وتأمين المعقمات، ومنع دخول غير المحصنين للمباني التعليمية، وفق تطبيق «توكلنا»؛ لتوفير بيئة تعليمية صحية في مكاتب التعليم، حيث تتولى مكاتب التعليم مع عودتها العمل بفاعلية وكفاءة عاليتين لمتابعة الاستعداد للعودة، وجاهزية المدارس، ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم.