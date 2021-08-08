- 1/3
- 2/3
- 3/3
ضمن مبادرات قادر 2 للجمعية الخيرية لمرضي الروماتيزم وبدعم من "أوقاف بن ثالبة"، سيتم إجراء عشر عمليات تغيير مفصل لمرضى الروماتيزم والاحتكاك، حيث تكفلت أوقاف بن ثالبة بدعم هذه المبادرة بمبلغ ربع مليون ريال، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الجمعية أخيرًا لإجراء عمليات تغيير المفاصل لمرضى المفاصل والاحتكاك بالتعاون مع شركة أيد الطبيّة.
ويأتي ذلك في إطار سعي الأوقاف في تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي وتنفيذًا لرؤية 2030 الداعمة لتحقيق التكامل بين كل فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.
وقال المدير العام التنفيذي للجمعية محمد الطفيلي الزهراني، إن تلك المبادرة جاءت لتسـريع إجـراء العمليات للمرضى، وتقليص قوائم الانتظار في المؤسسات الصحيّة بمناطق المملكة التي قد تصـل إلى أربع سنوات ولاسيما عقب التأثيرات السالبة لجائحة كورونا على النظام الصحي لبعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، ولقلة الأطبــاء المتخصصين فـي تغييـر المفاصـل خـارج المـدن الرئيسة، بالإضافة إلى تزايد نســبة الأعـراض المصاحبة لتآكل المفاصل وصعوبة التحكم فيها، كما تُسهم المبادرة في توفير الرعاية الصحيّة للمرضى وتحقيق التكامل وتسهيل الخدمات الصحيّة ولاسيما في مجال العمليات.
وثمّن الطفيلي دور أوقاف بن ثالبة الخيرية في الدعم المستمر لمبادرات الجمعية ومشروعاتها وما تقوم به من خدمات نوعيّة لمرضى الروماتيزم. معربًا عن شكره للأوقاف ولناظرها الشيخ أحمد بن عبد الله بن ثالبة وأعضاء مجلس النظّار لدعمهم وتعاونهم مع الجمعية تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية وما تقدمه من خدمات للمرضى.
وبيَّن أنها ستُسهم في تخفيف قوائم انتظار المرضى المحتاجين غير القادرين على تغطية تكاليف تغيير مفصل الركبة والورك.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 12:50 AM
لتقليص قوائم الانتظار ضمن مبادرة قادر 2 بمبلغ ربع مليون ريال"أوقاف بن ثالبة" تدعم إجراء 10 عمليات "لمرضى روماتيزم"
ضمن مبادرات قادر 2 للجمعية الخيرية لمرضي الروماتيزم وبدعم من "أوقاف بن ثالبة"، سيتم إجراء عشر عمليات تغيير مفصل لمرضى الروماتيزم والاحتكاك، حيث تكفلت أوقاف بن ثالبة بدعم هذه المبادرة بمبلغ ربع مليون ريال، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الجمعية أخيرًا لإجراء عمليات تغيير المفاصل لمرضى المفاصل والاحتكاك بالتعاون مع شركة أيد الطبيّة.
ويأتي ذلك في إطار سعي الأوقاف في تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي وتنفيذًا لرؤية 2030 الداعمة لتحقيق التكامل بين كل فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.
وقال المدير العام التنفيذي للجمعية محمد الطفيلي الزهراني، إن تلك المبادرة جاءت لتسـريع إجـراء العمليات للمرضى، وتقليص قوائم الانتظار في المؤسسات الصحيّة بمناطق المملكة التي قد تصـل إلى أربع سنوات ولاسيما عقب التأثيرات السالبة لجائحة كورونا على النظام الصحي لبعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، ولقلة الأطبــاء المتخصصين فـي تغييـر المفاصـل خـارج المـدن الرئيسة، بالإضافة إلى تزايد نســبة الأعـراض المصاحبة لتآكل المفاصل وصعوبة التحكم فيها، كما تُسهم المبادرة في توفير الرعاية الصحيّة للمرضى وتحقيق التكامل وتسهيل الخدمات الصحيّة ولاسيما في مجال العمليات.
وثمّن الطفيلي دور أوقاف بن ثالبة الخيرية في الدعم المستمر لمبادرات الجمعية ومشروعاتها وما تقوم به من خدمات نوعيّة لمرضى الروماتيزم. معربًا عن شكره للأوقاف ولناظرها الشيخ أحمد بن عبد الله بن ثالبة وأعضاء مجلس النظّار لدعمهم وتعاونهم مع الجمعية تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية وما تقدمه من خدمات للمرضى.
وبيَّن أنها ستُسهم في تخفيف قوائم انتظار المرضى المحتاجين غير القادرين على تغطية تكاليف تغيير مفصل الركبة والورك.
، "أوقاف بن ثالبة" تدعم إجراء 10 عمليات "لمرضى روماتيزم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أوقاف بن ثالبة" تدعم إجراء 10 عمليات "لمرضى روماتيزم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.