، "أوقاف بن ثالبة" تدعم إجراء 10 عمليات "لمرضى روماتيزم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتقليص قوائم الانتظار ضمن مبادرة قادر 2 بمبلغ ربع مليون ريال

ضمن مبادرات قادر 2 للجمعية الخيرية لمرضي الروماتيزم وبدعم من "أوقاف بن ثالبة"، سيتم إجراء عشر عمليات تغيير مفصل لمرضى الروماتيزم والاحتكاك، حيث تكفلت أوقاف بن ثالبة بدعم هذه المبادرة بمبلغ ربع مليون ريال، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الجمعية أخيرًا لإجراء عمليات تغيير المفاصل لمرضى المفاصل والاحتكاك بالتعاون مع شركة أيد الطبيّة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الأوقاف في تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي وتنفيذًا لرؤية 2030 الداعمة لتحقيق التكامل بين كل فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.

وقال المدير العام التنفيذي للجمعية محمد الطفيلي الزهراني، إن تلك المبادرة جاءت لتسـريع إجـراء العمليات للمرضى، وتقليص قوائم الانتظار في المؤسسات الصحيّة بمناطق المملكة التي قد تصـل إلى أربع سنوات ولاسيما عقب التأثيرات السالبة لجائحة كورونا على النظام الصحي لبعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، ولقلة الأطبــاء المتخصصين فـي تغييـر المفاصـل خـارج المـدن الرئيسة، بالإضافة إلى تزايد نســبة الأعـراض المصاحبة لتآكل المفاصل وصعوبة التحكم فيها، كما تُسهم المبادرة في توفير الرعاية الصحيّة للمرضى وتحقيق التكامل وتسهيل الخدمات الصحيّة ولاسيما في مجال العمليات.

وثمّن الطفيلي دور أوقاف بن ثالبة الخيرية في الدعم المستمر لمبادرات الجمعية ومشروعاتها وما تقوم به من خدمات نوعيّة لمرضى الروماتيزم. معربًا عن شكره للأوقاف ولناظرها الشيخ أحمد بن عبد الله بن ثالبة وأعضاء مجلس النظّار لدعمهم وتعاونهم مع الجمعية تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية وما تقدمه من خدمات للمرضى.

وبيَّن أنها ستُسهم في تخفيف قوائم انتظار المرضى المحتاجين غير القادرين على تغطية تكاليف تغيير مفصل الركبة والورك.