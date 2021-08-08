، نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة ،

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تمكن فريق طبي يضم أطباء من جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من عملية ترميم وجه شاب ثلاثيني مقيم تعرض لإصابات متعددة في عظام الوجه إثر حادث مروري.
وأوضحت صحة بيشة، أن المريض نُقل إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة من أحد المستشفيات الطرفية بعد تعرضه لحادث مروري وهو في حالة خطيرة وكان يعاني بسبب إصابات متفرقة في الرأس والوجه ويعاني أمراضًا وراثية سببت له انخفاض حاد في خضاب الدم.
وتم تشكيل فريق طبي متكامل على الفور وبعد عمل الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية، تبيّن وجود تهشم في عظام الوجه وكسور متعددة في عظم الوجنة الأيسر وكسر في الفك السفلي وجروح متهتكة في الوجه.
وتم تجهيز المريض لغرفة العمليات وذلك بإجراء العملية لتثبيت وترميم كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميليًا، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة وأعطي موعد متابعة في العيادة لمتابعة حالته الصحية.
أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني اختصاصي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض حجلا طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين.صحة بيشة مستشفى الملك عبدالله وزارة الصحة
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 12:50 AM
نُقل إلى الطوارئ في وضع خطير بعد تعرضه لحادث مرورينجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
تمكن فريق طبي يضم أطباء من جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من عملية ترميم وجه شاب ثلاثيني مقيم تعرض لإصابات متعددة في عظام الوجه إثر حادث مروري.
وأوضحت صحة بيشة، أن المريض نُقل إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة من أحد المستشفيات الطرفية بعد تعرضه لحادث مروري وهو في حالة خطيرة وكان يعاني بسبب إصابات متفرقة في الرأس والوجه ويعاني أمراضًا وراثية سببت له انخفاض حاد في خضاب الدم.
وتم تشكيل فريق طبي متكامل على الفور وبعد عمل الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية، تبيّن وجود تهشم في عظام الوجه وكسور متعددة في عظم الوجنة الأيسر وكسر في الفك السفلي وجروح متهتكة في الوجه.
وتم تجهيز المريض لغرفة العمليات وذلك بإجراء العملية لتثبيت وترميم كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميليًا، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة وأعطي موعد متابعة في العيادة لمتابعة حالته الصحية.
أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني اختصاصي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض حجلا طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين.
، نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة ،
المصدر : الخليج 365
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