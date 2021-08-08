، النصر يواجه الشعلة وديًّا.. والإدارة تبرم 4 عقود احترافية جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الأحد آخر مبارياته التجريبية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد حينما يستضيف عند الساعة الـ(7:30) مساء فريق الشعلة (درجة أولى) على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود.

وكشف الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" أن حضور المباراة سيكون حصريًّا فقط للأعضاء الذهبيين، إضافة لحاملي التذاكر الموسمية.

ميدانيًّا، واصل الفريق تدريباته الاعتيادية تحضيرًا لانطلاق الموسم تحت قيادة مدربه البرازيلي "مانو" بملعب مرسول بارك بالرياض.

وبدأ المران بتمارين لياقية متنوعة، ثم أدى اللاعبون تمارين على الكرات العرضية والتسديدات من مناطق مختلفة. بعدها أجرى المدير الفني البرازيلي مناورة على كامل الملعب.

واكتفى اللاعبان محمد آل فتيل ومحمد قاسم بالتدريبات اللياقية تمهيدًا لدخول التدريبات الجماعية.

من جهة أخرى، أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر توقيع أربعة عقود احترافية مع نجوم منتخب الشباب دون الكشف عن تفاصيل أكثر عن الصفقات.

وأبرمت إدارة النصر عقودًا مع رباعي منتخب الشباب عبدالعزيز العليوة، ومشاري النمر، ووليد صابر، وعبدالعزيز الفرج.

كما تعاقدت إدارة النادي مع أخصائي اجتماعي، وأخصائي تغذية، وأخصائي تطوير أداء. ويأتي ذلك حرصًا من النادي على تدعيم الفئات السنية بالكوادر التي تساهم في تطور ونجاح الفئات السنية.

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