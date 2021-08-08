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محمد بن مسعود - الدمام - يصل الاثنين المقبل نجم المنتخب السعودي للكاراتيه (وزن فوق 75كجم) طارق حامدي إلى جدة، برفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد مشاركته الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020، وحصوله على الميدالية الفضية.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيحظى البطل الأولمبي السعودي باستقبال خاص عند وصوله للصالة الملكية احتفاء بتحقيق الميدالية الأولمبية السعودية الثانية في تاريخ الأولمبياد.المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 12:13 AMاستقبال تاريخي لبطل الكاراتيه "حامدي" في جدة
يصل الاثنين المقبل نجم المنتخب السعودي للكاراتيه (وزن فوق 75كجم) طارق حامدي إلى جدة، برفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد مشاركته الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020، وحصوله على الميدالية الفضية.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيحظى البطل الأولمبي السعودي باستقبال خاص عند وصوله للصالة الملكية احتفاء بتحقيق الميدالية الأولمبية السعودية الثانية في تاريخ الأولمبياد.
، استقبال تاريخي لبطل الكاراتيه "حامدي" في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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