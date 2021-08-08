محمد بن مسعود - الدمام - "الشؤون البلدية": استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية في قاعات وقصور الأفراح



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