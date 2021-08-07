الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

حارس أمن يُنقذ طفلًا من الدهس في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تمكن حارس الأمن راكان العنزي من إنقاذ طفل من الدهس أثناء توجهه إلى طريق الملك عبدللعزيز الذي يشهد كثافة بالحركة المرورية، بعد أن كانت والدة الطفل داخل أحد المراكز التجارية.

تفاصيل الواقعة:

وفي حديث لـ”متابعات الخليج 365” قال راكان العنزي: كنت جالسًا خارج المحل مع قرب نهاية الدوام فقام الطفل بتسديد كرة كانت معه على الشارع ليقوم بالركض خلفها، وتمكنت من الإمساك به قبل وصوله لطريق السريع.

وأضاف: دورنا كحراس أمن لا يقتصر على تنظيم الدخول للمراكز التجارية فقط، وإنما نحرص كذلك على سلامة المتسوقين ومن معهم.

ولقي مقطع الشاب راكان انتشارًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالدور البطولي الذي قام به في إنقاذ الطفل الذي لم يدرك خطورة الطريق، مطالبين بتكريمه على ما قام به.

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