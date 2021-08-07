الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

عودة المشرفين والإداريين غدًا للمدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عودة منسوبيها من المشرفين والإداريين في إدارات التعليم، والمدارس، بدءًا من يوم غد الأحد.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه هناك شراكة بين فريق العمل الواحد، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

عودة الدراسة حضوريًّا:

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عودة الدراسة حضوريًّا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا للمرحلتين الإعدادية والثانوية، والمرحلة الجامعية، إضافة إلى جميع منسوبي التعليم.

تجدر الإشارة إلى أنّ عودة المعلمين والمعلمات إلى التدريس في جميع المراحل الدراسية في المدارس سيكون يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 1443هـ.

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