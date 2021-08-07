أرامكو: نعمل على إصلاح عطل في محطة توزيع القصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - القصيم

أكدت أرامكو السعودية، أنها تعمل على إصلاح عطلٍ فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، والذي أدّى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.

تعويض النقص:

وقالت الشركة في بيان لها اليوم السبت: إنها ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم، جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة لأعمالها المعتادة خلال الساعات القادمة.

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