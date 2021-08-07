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شكرا لقرائتكم حريق في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بـ تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07
حريق في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بـ تبوك
الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - تبوك
أخمد الدفاع المدني في منطقة تبوك حريقًا اندلع في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بإحدى المحطات التجارية.
لا إصابات:
وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.
ونشر مدني تبوك لقطات تبين عملية مكافحة الحريق.
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