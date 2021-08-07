الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

حريق في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بـ تبوك

متابعات الخليج 365 - تبوك

أخمد الدفاع المدني في منطقة تبوك حريقًا اندلع في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بإحدى المحطات التجارية.

لا إصابات:

وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ونشر مدني تبوك لقطات تبين عملية مكافحة الحريق.



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