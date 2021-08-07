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حريق في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بـ تبوك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

حريق في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بـ تبوك

الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات

متابعات الخليج 365 - تبوك

أخمد الدفاع المدني في منطقة تبوك حريقًا اندلع في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بإحدى المحطات التجارية.

لا إصابات: 

وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ونشر مدني تبوك لقطات تبين عملية مكافحة الحريق.

حريق في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بـ تبوك - متابعات الخليج 365 حريق في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بـ تبوك - متابعات الخليج 365
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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