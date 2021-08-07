شكرا لقرائتكم خبر إزالة 66 بسطة خضار عشوائية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود أمانة محافظة جدة لمكافحة البيع العشوائي، صادرت بلدية الصفا الفرعية خلال الأسبوع الماضي 26 طنا من الخضراوات والفواكه إلى جانب إزالة 66 من العربات والبسطات العشوائية والتي كانت تستغل الساحات والطرق ومحيط السوق المركزي للخضراوات.

وأوضح رئيس البلدية عهود الشمراني أن نتائج الجولات أسفرت عن رصد 3 مستودعات، تحتوي على خضراوات وفواكه، حيث جرت مصادرتها وتسليمها للجمعية الخيرية، مشيرة إلى أن البلدية اعتمدت خطة عامة، للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، الذين ينتشرون في الشوارع الرئيسة، وبعض الأرصفة والطرق وبالقرب من السوق المركزية في إطار تحسين المشهد البصري داخل الأحياء.

يأتي ذلك في إطار حملات مكثفة لبلدية الصفا للتصدي لظاهرة "البيع العشوائي" في الشوارع والطرقات عبر الجولات الميدانية داخل النطاق.