إزالة 66 بسطة خضار عشوائية في جدة

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وأوضح رئيس البلدية عهود الشمراني أن نتائج الجولات أسفرت عن رصد 3 مستودعات، تحتوي على خضراوات وفواكه، حيث جرت مصادرتها وتسليمها للجمعية الخيرية، مشيرة إلى أن البلدية اعتمدت خطة عامة، للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، الذين ينتشرون في الشوارع الرئيسة، وبعض الأرصفة والطرق وبالقرب من السوق المركزية في إطار تحسين المشهد البصري داخل الأحياء.
يأتي ذلك في إطار حملات مكثفة لبلدية الصفا للتصدي لظاهرة "البيع العشوائي" في الشوارع والطرقات عبر الجولات الميدانية داخل النطاق.
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