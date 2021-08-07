توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خمسة آلاف مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة (خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا) مبادرة بعنوان «هديتي مظلتي»، والتي تهدف إلى حماية المصلين والمعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام، والهدف منها هو حماية المعتمرين والمصلين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وقال «إن هذه المبادرة تأتي حرصا من الرئاسة العامة على سلامة قاصدي المسجد الحرام خلال أدائهم مناسكهم والعاملين في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم».

من جهة ثانية أكد الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد إنشاء 25 وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

وبين أن الرئاسة بدعم القيادة الرشيدة تسعى لتطوير خدماتها وبرامجها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين، وفق رؤية (2030) التي تؤكد على بذل أقصى الجهود وكافة الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

أهداف إنشاء الوكالات التخصصية:

