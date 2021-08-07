القبض على 5 إثيوبيين حاولوا دخول منزل مقيم بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على 5 إثيوبيين حاولوا دخول منزل مقيم بجدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام خمسة أشخاص بالتهجم على منزله في أحد الأحياء الشعبية لمحاولة الدخول إليه، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع تم القبض على المتهمين وهم خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية، حيث أشارت الاستدلالات الأولية إلى أن ذلك كان نتيجة خلاف سابق بينهم، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.



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