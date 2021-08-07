شكرا لقرائتكم خبر 11,690 مخالفة على أنشطة وخدمات النقل البري خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل 11,690 مخالفة على أنشطة وخدمات النقل البري، حيث نفذت 84,480 عملية فحص ميداني خلال يوليو الماضي، للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات تمثلت في تشغيل مركبات وسيارات الأجرة والحافلات لنقل الركاب دون الحصول على بطاقة تشغيل، والتي تصدرها الهيئة بعد التأكد من نظامية المركبة وسلامة فحصها الدوري، وأيضا صلاحية تأمينها، كما تمثلت مخالفة استخدام السيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد كثاني أكثر المخالفات، يليها عدم التقيد بالاشتراطات كعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنات، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة، وفق اللائحة المنظمة للنشاط.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للأنظمة واللوائح والتشريعات، والحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات، وسلامة وصحة المستفيدين والعاملين في أنشطة النقل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

المخالفات تركزت على أنشطة:

