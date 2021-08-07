إحالة مواطن دهس زوجته بالسيارة إلى النيابة

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وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا بتاريخ 25/ 12/ 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضحت وفاتها وهروب الجاني من الموقع.
وقال المتحدث «إنه جرى تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر»، مضيفا «أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة».
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